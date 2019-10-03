بدء التصويت المبكر في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي









اسماء السيد - دبي: باشر الإماراتيون الثلاثاء عمليات "التصويت المبكر" في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقرر عقدها في 5 من تشرين الأول/اكتوبر المقبل، بحسب وسائل الإعلام.

وقالت وسائل إعلام إماراتية أن التصويت المبكر "يتيح الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حال عدم تمكنهم من التصويت" يوم الانتخابات.

وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر أن التصويت المبكر يمثل "خطوة متقدمة أخرى في برنامج التمكين ومجلس تاريخي قادم سيشهد توازنا فاعلا عبر تمثيل متساو للمرأة والرجل".