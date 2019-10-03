دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اتصال بوالدته ومؤتمر.. جدول أول يوم لهزاع المنصوري بعد هبوطه على الأرض

يصل رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، في تمام الساعة 2:58 بعد ظهر اليوم الخميس بتوقيت الإمارات على سطح الأرض على متن مركبة الفضاء "سويوز إم إس 12".

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وحسبما أوردت صحف إماراتية، فأن هزاع المنصوري ستهبط مركبته على نقطة مسطحة من سهل جيزكازجان وسط كازاخستان، على مسافة 661 كم بعيدًا عن النقطة التي انطلق منها في 25 سبتمبر.

ويشمل جدول اليوم الأول لرائد الفضاء الإماراتي سيخضع لفحوصات طبية تتعلق بالدورة الدموية والعمود الفقري والمخ؛ حيث سينتقل بعدها عبر طائرة مروحية إلى مطار "كاراغاندي" في كازاخستان، حيث تنظم مراسم الاحتفال ومؤتمر صحفي.

وأوضحت صحيفة البيان الإماراتية، أن أول اتصال هاتفي سيجريه هزاع المنصوري بعد الهبوط سيكون مع والدته.

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ومن المقرر أن يقضي المنصوري بضعة أيام في موسكو تتخللها لقاءات وتقارير عن رحلته، قبل عودته إلى أرض الإمارات.المزيد:

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