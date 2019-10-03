الحاجة وفاء اللبنانية.. المتسولة المليونيرة رصيدها مليار و250 مليون ليرة

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الحاجة وفاء محمد عوض، متسولة في مدينة صيدا، تعرف بأنها امرأة فقيرة تجوب شوارع المدينة تتسول لتحصل على كفاف يومها، غير أن إغلاق بنك «جمال ترست» فضح أمرها بعد ما تبين أنها كانت قد أودعت فيه مبالغ طائلة، حسب «سكاي نيوز».

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قصة المتسولة لبنانية التي تبين أنها تملك برصيدها المصرفي أكثر من 900 ألف دولار، في ثاني حالة من نوعها تشهدها لبنان.

واتضح أن وفاء محمد عوض تمتلك حسابا في مصرف «جمال ترست بنك» بقيمة مليار و250 مليون ليرة لبنانية.

وتداولت مواقع التواصل صورا لشيكات باسمها بتاريخ 30-9-2019 تفيد بنقل أموالها من «جمال ترست بنك» إلى مصرف آخر.

وتعد وفاء ثاني متسولة تثبت حساباتها المصرفية أنها مليونيرة بعد متسولة أخرى توفيت قبل أشهر في بيروت.

ففي مايو 2018، برزت قصة فاطمة عثمان، التي تبين بعد وفاتها أنها امتلكت ما يزيد عن مليون دولار أمريكي، وهي التي عاشت حياة يرثى لها قبل أن تموت بشكل طبيعي في العاصمة اللبنانية.

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مقدم من Sky News Arabia