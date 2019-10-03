طائرة الإمارات «A380» في القاهرة في أول رحلة منتظمة

دبي - بواسطة محمد فارس دبي: «الخليج»

استقبل مطار القاهرة الدولي طائرة طيران الإمارات العملاقة «الإيرباص A380» في رحلتها المنتظمة الأولى. وأكد ذلك جاهزية المطار لاستقبال هذا الطراز العملاق.

ولقيت الطائرة لدى هبوطها استقبالاً تقليدياً برشاشات المياه وقد قادها القبطان المصري هشام عساوي ومساعده الضابط أول الإماراتي عبد الله اليماحي.

ووصل على متن طائرة الإمارات A380 وفد من دبي ضم عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، والدكتور عبدالله الهاشمي رئيس الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، ويوسف علي بهزاد مساعد المدير العام لقطاع التنمية البشرية والاستراتيجية في «دافزا»، وخالد المناعي المدير التنفيذي لمكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة في دبي، والمقدم إبراهيم حمد إبراهيم حمد مدير إدارة مراقبة جوازات المطار - مبنى 3 وعدد من كبار الشخصيات. وكان في استقبالهم اللواء طيار أحمد ماهر جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحات الجوية وأحمد فوزي رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي ووفد من المسؤولين الرسميين.

وتقدم عادل الرضا بالشكر إلى الحكومة المصرية ووزارة النقل وسلطات المطار التي قدمت جميع التسهيلات التي جعلت الحدث ناجحاً بكافة المقاييس، وقال: «خططنا لهذا اليوم التاريخي منذ وقت طويل، وجاء تشغيل «الإيرباص A380 « إلى القاهرة نتاج الكثير من العمل والتحضير. ولا شك في أن ذلك يشكل علامة فارقة في سجلّ عملياتنا إلى جمهورية مصر العربية، التي بدأت منذ زمن طويل. ونأمل أن نؤدي دوراً فعالاً من خلال دعم التجارة والسياحة وتحفيز اتصالها بباقي دول العالم. ونحن نتطلع إلى تشغيل الطائرة بانتظام من وإلى القاهرة». وتوفر طائرة الإمارات «A380»التي وصلت إلى القاهرة مقاعد بتوزيع الدرجات الثلاث: 426 مقعداً في الدرجة السياحية و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى. ويتاح لركاب الدرجة الأولى اختبار الشاور سبا على متن الطائرة واختبار الصالون الجوي مع مسافري درجة رجال الأعمال والاستمتاع بالمرطبات والمأكولات الخفيفة.

وكانت القاهرة من أوائل المحطات التي بدأت طيران الإمارات خدمتها، حيث بدأت تشغيل رحلاتها إليها في إبريل (نيسان) 1986، ونقلت على هذا الخط منذ ذلك الحين أكثر من 7.3 مليون راكب. وشهدت العمليات نمواً مطرداً لمواكبة طلب العملاء، حيث تشغل طيران الإمارات حالياً 21 رحلة أسبوعياً بين دبي والقاهرة.

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مقدم من حاوي