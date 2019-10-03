شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لرؤساء أركان الخليج يؤكدون مساندتهم إجراءات السعودية لحماية أرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجى، فى بيان عاجل، مساندتهم للإجراءات التى تتخذها السعودية أو أى دولة من دول المجلس للدفاع عن أراضيها، يأتى ذلك عقب بحثهم فى الرياض الهجمات والتهديدات المتزايدة على المنشآت النفطية وسلامة وأمن الملاحة البحرية ، بحسب "سكاى نيوز"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان لرؤساء أركان الخليج يؤكدون مساندتهم إجراءات السعودية لحماية أرضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.