التلفزيون العراقى: حظر التجوال فى النجف اعتبارا من 4 عصرا حتى إشعار آخر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التلفزيون الرسمى العراقى، حظر التجوال فى محافظة النجف اعتبارا من الساعة 4 عصرا حتى إشعار آخر، يأتى ذلك على خلفية التظاهرات التي تشهدها المحافظة.

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