شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. "مسام" ينتزع 752 لغمًا فى اليمن خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام فى اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2019، من انتزاع 752 لغمًا منها 8 ألغام مضادة للأفراد، و 182 لغمًا مضادة للدبابات و 560 ذخيرة غير متفجرة، و2 عبوة ناسفة، بحسب "واس".
وبلغ إجمالى ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 91,389 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية فى الأراضى والمدارس والبيوت فى اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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