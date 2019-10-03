شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يزور مقر العمليات المشتركة مع وزيرى الدفاع والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد عادل عبدالمهدى رئيس الحكومة العراقية، مقر قيادة العمليات المشتركة، مع وزيرى الدفاع والداخلية، جاء ذلك بحسب ما أوردته قناة العربية الحدث فى خبر عاجل قبل قليل.

وكان رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، ترأس أمس جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطنى فى البلاد بالتزامن مع احتجاجات تشهدها البلاد وتنادى بالإصلاح ومكافحة الفساد.

وتشهد المدن والبلدات العراقية تحشيد وتحركات يقودها شبان عراقيين احتجاجا على الأوضاع المتردية التى تعيشها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بإصلاحات اقتصادية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب العاطل.