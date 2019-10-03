شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، عمق العلاقات التاريخية الوطيدة مع المملكة المتحدة، وذلك في ظل الحرص المستمر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس هيئة الأركان السابق البريطاني اللورد ديفيد ريتشاردز، واللورد جورج روبرتسون، على هامش زيارتهما لمملكة البحرين، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين اليوم الخميس.

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وشدد آل خليفة - خلال اللقاء - على أهمية التواصل المستمر بين البلدين لفتح آفاق أرحب في كافة أوجه التعاون الثنائي، وتطوير آليات التنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، منوهًا بالدور المهم الذي تقوم به المملكة المتحدة من أجل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهتهما .. أشاد كلّ من اللورد ريتشاردز واللورد جورج روبرتسون، بالعلاقات القوية التي تجمع البلدين والشعبين، مثمنين الجهود الحثيثة لمملكة البحرين في تعزيز العمل الجماعي لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.