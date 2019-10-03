شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الليبية تنقذ 12365 مهاجرا غير شرعى منذ بداية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت القوات البحرية الليبية 12365 مهاجراً غير شرعى من شهر يناير حتى سبتمبر الماضي، بحسب "واس". وأفاد مكتب الإعلام والثقافة البحرية فى إحصائية نشرت اليوم أن القوات أنقذت 11952 مهاجرًا، فيما انتشلت 88 جثةً، وقدر عدد المفقودين 325 شخصًا.ش

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرية الليبية تنقذ 12365 مهاجرا غير شرعى منذ بداية العام الجارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.