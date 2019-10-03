شكرا لقرائتكم خبر عن الحلبوسى يطالب ممثلى المتظاهرين ضد الفساد بالذهاب للبرلمان العراقى لمناقشة مطالبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الخميس، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى دعا ممثلى المحتجين للقدوم إلى البرلمان ومناقشة مطالبهم.

ولم تدل الوكالة بمزيد من التفاصيل لكن الخطوة تبدو محاولة لتهدئة الاحتجاجات التى اجتاحت بغداد وانتشرت منذ الثلاثاء إلى محافظات عراقية جنوبية.

جاء تصريح الحلبوسي، الخميس، فيما أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحى وقنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين فى بغداد رغم حظر التجول الذى أعلن فى العاصمة العراقية قبلها بساعات.

وارتفعت حصيلة قتلى يومين من الاحتجاجات إلى 19 قتيلاً، ووقع معظمها فى جنوب العراق، لكن مصادر حكومية تعلن عدداً أقل من ذلك.

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وهذه التظاهرات غير مسبوقة، إذ إنها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم دينى كما تجرى العادة فى بغداد، بل جمعت الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة وكذلك الرافضين لنفوذ إيران، أو ضد عزل قائد عسكرى شعبى مؤخراً هو عبدالوهاب الساعدي، قائد جهاز مكافحة الإرهاب، الذى كان له دور رئيسى فى هزيمة تنظيم داعش فى العراق.

ويعانى العراق، الذى أنهكته الحروب، انقطاعاً مزمناً للتيار الكهربائى ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة الـ12 على لائحة الدول الأكثر فساداً فى العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وبحسب تقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام صدام حسين فى العام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أى أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلى الإجمالى للعراق.