شكرا لقرائتكم خبر عن وليد المعلم يتوعد قوات سوريا الديمقراطية فى حال تعاونها مع واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الخارجية السورى، وليد المعلم، "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية من التعاون مع الولايات المتحدة، متوعدا إياها بالعقاب على ذلك.

وقال المعلم، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الخميس، إن الحكومة السورية تتعامل مع "قسد"، على أنهم مواطنون سوريون، مؤكدا أنه "ستتم محاسبة من يتعاون منهم مع الولايات المتحدة الأمريكية".

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وأعرب وزير الخارجية السورى عن قناعته بضرورة أن تعود المنطقة الخاضعة لـ"قسد" منذ أن حررتها من تنظيم "داعش" بدعم من الغرب، إلى سيطرة حكومة دمشق، داعيا الأكراد إلى "عدم التوهم بالوعود الأمريكية".

يذكر أن وزير الخارجية السورى، وليد المعلم، أتهم الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بانتهاك سيادة الأراضى السورية، عبر إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة داخل الأراضى دون موافقة الحكومة السورية، مؤكدا أن أى قوات أجنبية موجودة دون طلب الحكومة تعتبر قوات احتلال وعليها الانسحاب فورا .