عشرات المستوطنين يقنحمون المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، بحراسة شرطية اسرائيلية.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب مكتوب، أرسلت نسخة منه للأناضول، إن "113 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".
وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع، ما عدا يومي الجمعة والسبت.
وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.
وتسمح الشرطة الاسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.
وتطالب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الاسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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