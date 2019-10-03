ليبيا.. إطلاق سراح "التريكي" عضو مجلس الدولة المختطف

طرابلس/جهاد نصر/ الاناضول



أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس، اطلاق سراح عضو المجلس مصطفي التريكي المختطف منذ الثلاثاء.



جاء ذلك وفق بيان مقتضب نشره اليوم المكتب الاعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.



وقال المجلس في بيانه إنه " يبارك لعائلة وزملاء عضو المجلس مصطفى التريكي إطلاق سراحه وعودته سالما إلى أهله .. إثر جهود مشتركة كللت بالنجاح بعد أن تم اختطافه أول أمس الثلاثاء ".



وأمس وخلال بيان رسمي أعلن المجلس الأعلى للدولة اختطاف عضو المجلس في مدينة الزاوية (غرب) مصطفى التريكي يوم الثلاثاء الماضي .



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واتهم المجلس في بيانه السابق " مجموعة مسلحة يشتبه بانتمائها إلى قوات الكرامة (قوات خليفة حفتر) اختطفت التريكي من أمام بيته في منطقة المطرد غرب الزاوية واقتادته إلى مكان مجهول".



ولم يعلن مجلس الدولة في بيانه اليوم هوية المختطفين او الطريقة التي كللت بالنجاح وأفضت إلى اطلاق سراح المسؤول المختطف .



إلى ذلك نفت قوات حفتر على لسان مدير مكتب العمليات العسكرية بها العميد خالد المحجوب أي علاقة لهم باختطاف التريكي وذلك وفق تصريحات صحفية أمس .

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