تركيا ترسل كتلًا خرسانية لقواتها في حدود "عفرين"

هطاي/ جيم غينجو/ الخليج 365

أرسلت تركيا 21 شاحنة محملة بالكتل الخرسانية إلى القوات المتمركزة في حدود منطقة عفرين السورية، بولاية هطاي (جنوب).

وأشار مراسل الخليج 365 إلى أن الشاحنات وصلت الخميس، إلى قضاء "ريحانلي" التابع لـ"هطاي".

Advertisements

وذكرت مصادر مطلعة، للأناضول، أن ارتفاع الكتل الخرسانية 4 أمتار، ووزنها 11 طنًا.

وأوضحت المصادر أن الكتل التي وصلت اليوم جرى تصميمها من أجل القوات التركية المتمركزة في حدود عفرين.

من جهة أخرى، شرعت السلطات التركية في أعمال لتجديد الأسلاك في الشريط الحدودي مع سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.