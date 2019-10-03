اليمن.. الهلال التركي يوزع 200 سلة غذائية في عدن

عدن/ شكري حسين / الخليج 365



وزعت جمعية الهلال الأحمر التركية، الخميس، "200" سلة غذائية على النازحين في محافظة عدن، جنوبي اليمن، بالتنسيق مع الهلال الأحمر اليمني.



وجرت عملية التوزيع في مخيم النازحين بمدينة المعلا، بحضور رئيس فريق بعثة الهلال التركي "مصطفى آيدين" والمسؤول المالي للجمعية مراد كراكايا، ورئيس الهلال الأحمر اليمني فرع عدن " أحمد ناصر"



وقال آيدين للأناضول، إن جمعيته وزعت اليوم 200 سلة غذائية على النازحين من محافظة الحديدة "غربي البلاد"، المتواجدين في العاصمة المؤقتة "عدن".



وأضاف "تم استهداف الأسر المتواجدة في المخيم والذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، في ظل الحرب الدائرة في البلاد، وتركهم لأماكن سكنهم وفقدانهم لأعمالهم ومصادر رزقهم".



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وأشار آيدين، إلى أن عملية التوزيع تندرج ضمن مشروع المساعدات الإنسانية الذي تقدمه الجمعية للنازحين والأشد فقراً والمتضررين من الحرب في معظم المحافظات اليمنية المحررة".



من جانبه، شكر أحمد ناصر، في حديثه للأناضول، الجهود التي تبذلها جمعية الهلال التركية في مساعدتها للنازحين وعملها الدؤوب في التخفيف من معاناة النازحين في مختلف المحافظات.



ودأب الهلال الأحمر التركي منذ اندلاع المعارك في اليمن على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن مساعدة الأسر الأشد فقرا في عدد من المحافظات.



ويشهد اليمن، منذ نحو 5 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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