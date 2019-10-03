ملادينوف: الأمم المتحدة مستعدة للإشراف على الانتخابات الفلسطينية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الخميس، إن الأمم المتحدة، مستعدة للإشراف على عقد الانتخابات الفلسطينية العامة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، في مدينة رام الله.

وقال أبو عمرو، في بيان، وصل وكالة الخليج 365، نسخة منه، إن ملادينوف، أعلن خلال اللقاء، أن الأمم المتحدة "مستعدة للإشراف على إجراء الانتخابات وتقديم كل ما يلزم لإنجاحها".



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وأضاف أبو عمرو، إن القيادة الفلسطينية "تصر على إجراء انتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة معا".

وطالب نائب رئيس الوزراء، الأمم المتحدة، بالإشراف على هذه الانتخابات، وهو ما رد عليه ملادينوف بالإيجاب.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس، خلال كلمته أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس.

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