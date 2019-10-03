"تنفيذية" منظمة التحرير تعقد اجتماعا برئاسة عباس

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، اجتماعا بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مستهل الاجتماع إن "أمام اللجنة عدة قضايا لنقاشها، وأهمها إجراء انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية)".
وأضاف عباس، الذي يشغل منصبي رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير:" حاولنا إجراء انتخابات مرات سابقة وفشلنا، وسنبقى نحاول".
وأشار إلى أن الاجتماع "يناقش العلاقة مع إسرائيل، والولايات المتحدة، والأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية وقضايا عديدة أخرى".
والخميس الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس، خلال كلمته أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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