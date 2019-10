صحفي بريطاني: مقتل "خاشقجي" جريمة مروعة ارتُكبت بموافقة دولة

لندن/ حسن أسان/ الخليج 365

وصف الصحفي البريطاني جوناثان روغمان، جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، بأنها "مروعة" و"ارتُكبت بموافقة دولة".

وروغمان، مؤلف كتاب "جريمة في القنصلية"، هو مراسل القناة الرابعة البريطانية، وحائز على جائزة من الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا).

وتحدث الصحفي البريطاني، للأناضول، على هامش حفل أقيم مساء الأربعاء في مقر منظمة العفو الدولية بلندن، للتعريف بكتابه "The Killing In The Consulate".

وأشار روغمان إلى أن الكتاب يتناول "قصة جريمة مروعة ارتكبها موظفو الحكومة السعودية".

Advertisements

وقال إنه من المهم جدًا إجراء تحقيق شامل في الجريمة من كافة الجوانب، وأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رغم تحمله مسؤولية الجريمة لم توجه إليه التهم.

ولفت إلى أن هذه العملية كانت مثالًا استثنائيًا على الجريمة الأكثر دناءة بحق صحفي.

وأوضح أن مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، دعت إلى تحقيق دولي في الجريمة، ولكن ذلك لم يتحقق.

وأشار إلى أن كالامار لا تحظى بدعم رئيسها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في هذا الإطار.

وبيّن أن سعود القحطاني المستشار الإعلامي السابق لبن سلمان، لا يزال حرًا ولا يحاكم رغم إعلان النيابة السعودية تورطه بالجريمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.