السعودية.. محاكمة 45 شخصًا بينهم سيدتان اتهموا بتفجير عدة مساجد

الرياض/ الخليج 365-

أعلنت السعودية، الخميس، محاكمة 45 شخصا بينهم سيدتان، اتهموا بـ"تشكيل خلية إرهابية" استهدفت رجال أمن ومنشآت دينية.

ووفق فضائية "الإخبارية" السعودية، "بدأت اليوم محاكمة خلية مكونة من 45 إرهابياً بينهم سيدة سعودية وأخرى فلبينية".

وكانت النيابة السعودية العامة وجهت للمتهمين، عدة تهم من بينها، "تفجير مساجد في أبها ونجران والإحساء، وقتل رجال أمن بينهم العقيد كتاب الحمادي".

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وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

وفي أبريل/نيسان 2016، قتل العقيد كتاب الحمادي، مدير مباحث القويقعية، غربي الرياض، لإطلاق نار من مصدر مجهول ما أدى إلى مقتله.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث، وبث مقطعًا مصورًا لإقدام عناصره على اغتيال الحمادي.



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