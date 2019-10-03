رجل يهاجم أفراد شرطة في باريس

الخليج - رويترز

قال مصدران قريبان من الشرطة لرويترز إن رجلا هاجم أفرادا من الشرطة بسكين في مقر شرطة باريس اليوم الخميس وإن المهاجم قُتل.

وقالت قناة (بي.اف.ام) التلفزيونية الفرنسية إن شرطيا أصيب إصابات بالغة خلال الهجوم. وقال متحدث باسم شرطة باريس إن ليس لديه تعقيب.