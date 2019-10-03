اجتماع عسكري بين مسؤولين قطري وتركي

ويأتي الاجتماع ضمن زيارة رسمية يقوم بها رئيس أركان الجيش التركي والوفد المرافق له، إلى قطر. ووفقا لوزارة الدفاع القطرية، تم خلال الزيارة مناقشة العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. واصطحب حصين الضيف في جولة تعريفية للقوات البرية، للاطلاع على أحدث المعدات الحربية التي تمتلكها القوات.

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