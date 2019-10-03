السفير اليمني في القاهرة: علاقتنا مع مصر قوية

وأضاف مارم في تصريحات لموقع "بوابة روزاليوسف"، أن "الشرعية اليمنية تظل هي الأمل الأفضل أمام العالم لكيفية استقرار اليمن ومن غيرها ستكون هناك العشرات من الشرعيات لن تعطي الفرصة لأي ميليشيات إرهابية تسيطر على الأرض".

وأشار السفير إلى أن "سكان اليمن يتركزون في المناطق الشمالية وهي مناطق ملتهبة منذ نهاية عام 2014 وعام 2015".

وأوضح أنه "مع تزايد الحرب وانقلاب "الحوثيين" على هذه المناطق أدى إلى نزوح أعداد هائلة منها إلى مختلف دول العالم ومنها الشقيقة مصر، ونعتبر مصر دولة شريكة معنا ضمن التحالف العربي وتحتضن المئات بل الآلاف من اليمنين على أراضيها، ولها الحظ الأكبر في احتضان هذا العدد من اليمنيين دون أن تعمل قيود عليهم أو أماكن خاصة باللاجئين كبعض الدول الأخرى بل هما جزء من الشعب المصري".

وقال مارم إن "مصر لها عمق عربي بغض النظر عن دخولها ضمن التحالف العربي فهي تقوم بوطنيتها وقوميتها بشكل مستمر، ولها علاقة عميقة مع اليمن كنوع من الدعم منذ سنين طويلة وليست من اليوم، والدليل على ذلك حربها من أجل اليمن في فترة الستينيات".