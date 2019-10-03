مصر تدرس وقف تراخيص "السيارات الملوثة للبيئة"

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وقالت الوزيرة المصرية إنه "بمساعدة من برامج التعاون مع البنك الدولي، يمكن تدشين مشروع لإحلالها بسيارات حديثة بقروض ميسرة لأصحابها، بعد نجاح الفكرة سابقا عند تطبيقها على سيارات الأجرة".
وأكدت فؤاد "أهمية برامج التعاون القائم والمثمر بين الوزارة والبنك الدولي، في قضايا تغير المناخ وتلوث الهواء على مدار العامين الماضيين"، موضحة أن "مشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة يهدف للحد من تلوث الهواء في محافظات القاهرة الكبرى من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية، من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي، إلى إجراءات تنفيذية تخص مجالات النقل الكهربائي وإدارة المخلفات الصلبة".
وتابعت الوزيرة أن "الاجتماع مع مسؤولي البنك، تطرق إلى التركيز على تحسين منظومة المواصلات العامة بالقاهرة الكبرى، والاستفادة من التعاون مع البنك الدولي في هذه القضية، وتمويل إحلال وتجديد المواصلات العامة لتعمل بالغاز الطبيعي أو بالكهرباء لتقليل الانبعاثات وتلوث الهواء".
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