محكمة عمان تقبل النظر في قضية تطالب بحل نقابة المعلمين

عقدت محكمة غرب عمان، صباح اليوم الخميس، جلستها الرابعة للبت في القبول الشكلي، لدعوى قدمها ولي أمر طالبين، تطالب بحل مجلس النقابة، بسبب إضراب المعلمين.
يذكر أن التحرك القضائي جاء على خلفية تصريحات لنائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، أشار فيها إلى استمرار الإضراب، اليوم الخميس، فيما دعى أعضاء النقابة إلى اجتماع في الساعة الثالثة عصرا لاتخاذ قرارات تخص الإضراب، لم يتم الإشارة إلى طبيعتها.
وكشف مصدر في نقابة المعلمين، بحسب موقع "الوكيل الإخباري"، عن وجود مبادرة نيابية جديدة قدمت مساء اليوم ومن المتوقع أن يتم تدارسها في أروقة النقابة خلال الاجتماع.
ويستمر إضراب المعلمين للاسبوع الخامس على التوالي، بعد أن أعلنت نقابة المعلمين إضرابا عاما، طالبت من خلاله بعلاوة قدرها 50%، دون وجود مؤشرات على التوافق مع الحكومة لحل الأزمة حتى هذه اللحظة.
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