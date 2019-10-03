اتفاق أمني جديد بين السودان وجنوب السودان

ووفقا لصحيفة "الشروق" السودانية، ترأس وفد السودان رئيس الأركان المشتركة في القوات المسلحة المكلف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.
وقالت القوات المسلحة، في بيان، إن الجانبين أكدا الالتزام بخلو المنطقة الآمنة منزوعة السلاح وانسحاب القوات منها، وتم الاتفاق على تفعيل المعابر الحدودية، وتشكيل لجنة لمراجعتها، وإزالة كافة الموانع بها، كما اتفق الجانبان على تمكين آلية المراقبة والتحقق من عملها بالقدرة الكاملة.
وأكد السودان وجنوب السودان الحرص على تنفيذ كل ما تم التوصل إليه من قرارات، تطويرا للعلاقات، وتعزيزا للأمن والاستقرار في البلدين.
وتقرر عقد جولة أخرى للآلية السياسية والأمنية بين السودان وجنوب السودان، في جوبا، يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لمتابعة تنفيذ تلك القرارات.
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