حريق داخل المبنى الإداري في مطار القاهرة

وذكر موقع "بوابة الأخبار" المصري، أن الحريق شب نتيجة ماس كهربائي، ونجحت قوات الإطفاء بالمطار في السيطرة على الحريق خلال دقائق دون حدوث أي إصابات بين العاملين.

وأضاف الموقع أن العاملين بالمكاتب الإدارية في مبنى الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم، فوجئوا بانبعاث دخان من أحد كابلات الكهرباء بالطابق الرابع، وتم الاتصال بعمليات المطار والمطافئ التي تواجدت خلال دقائق.

ونجح رجال الإطفاء في السيطرة علي الحريق المحدود وإخماده قبل امتداده لباقي الكابلات، وقامت سلطات المطار والبحث الجنائى بمعاينة مبنى الشركة، ورجحت السلطات أن السبب ماس كهربائي.

ولم يؤثر الحريق بأي صورة على حركة التشغيل داخل المطار، ولم يشعر الركاب بأي شيء داخل صالات السفر والوصول.