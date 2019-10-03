روسيا ترصد 30 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا وتركيا 20

موسكو– سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة 30 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات إدلب (10) وحلب (9) واللاذقية (8) وحماة (3)، بينما رصد الجانب التركي 20 خرقا، وذلك في محافظات إدلب (9) واللاذقية (1) وحماة (9) ) وحلب (1).

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذ خلال 24 الساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالهما إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 2.475 طن إلى أهالي قرية دير الصليب بريف حماة.

وبشكل عام تم تنفيذ 2215 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنساني 3624.841 طن.