شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للأرصاد بالسعودية: اضطرابات بالطقس لمدة 9 ساعات فى مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، اليوم الخميس، تنبيها متقدما لعدد من المحافظات والمراكز فى منطقة مكة المكرمة.

وحسب وكالة "واس"، أصدرت الهيئة تنبيها عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مثيرة للأتربة ومصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية وتساقط للبرد وانعدام لمدى الرؤية الأفقية، وذلك فى محافظات ومراكز أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وميسان.

Advertisements

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ12 ظهرا اليوم الخميس وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة السكان لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول. كما دعت سكان هذه المناطق لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة فى مثل هذه الحالة المناخية.