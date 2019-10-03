شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات أبوظبى تحتفل بـ "اليوم الوطنى الصينى" من خلال مجموعة فعاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مطارات أبوظبى بـ "اليوم الوطنى السبعين لجمهورية الصين الشعبية" من خلال تنظيمها مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة فى مطار أبوظبى الدولى.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يأتى ذلك انسجاما مع رؤية مطارات أبوظبى الرامية لتعزيز جاذبية المطار كوجهة سفر ومحطة للعبور لكافة المسافرين من بينهم الصينيون إلى جانب التأكيد على عمق الروابط التى تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الصين.

وشملت الاحتفالية استقبال المسافرين الصينيين بالأعلام الصينية إلى جانب تخصيص إطار لالتقاط الصور، حيث أتاحت هذه المبادرة للسياح الصينيين مواصلة الاحتفال بهذه المناسبة برغم بعدهم عن وطنهم.

Advertisements

وهنأ برايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي الشعب الصيني بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهوريتهم، معربا عن الفخر بالعلاقات المتينة التي تجمع بين الصين والإمارات، وأن تكون مطارات أبوظبي جزءا من هذه الاحتفالات .

وقال "إن الصين تعد واحدة من أهم الأسواق لأبوظبي، ويسرنا أن نستقبل العدد المتزايد من السياح الصينيين في العاصمة عاما تلو الآخر، إذ نعدهم بتجربة متميزة لدى وصولهم إلى أبوظبي، ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من السياح بهدف تسليط الضوء على المعالم الطبيعية والمعمارية التي يمكن اكتشافها في الإمارة". ‪ ‪