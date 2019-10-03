شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصوله إلى الأرض.. تعرف على جدول مهام أول رائد فضاء إماراتى هزاع المنصورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مركبة الفضاء، التى تحمل رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى إلى نقطة مسطحة من سهل جيزكازجان وسط كازاخستان، وتحديداً على مسافة 661 كم بعيداً عن النقطة التى انطلق منها فى 25 سبتمبر الماضى.



الفريق الطبى يطمئن على حالة هزاع المنصورى

و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، سيهرع فريق المنقذين على الفور، بعد التعرف على موقع الهبوط عبر الأقمار الصناعية، لكى يتم قطع حبال المظلة، حتى لا يتم انجرارها فى السهل بدفع الهواء، بعدها سيتم فتح صمامات التنفس وإخراج المنصوري، لكى يوضع مباشرة على كرسى مريح.



هزاع المنصورى

ومن المعروف أن رواد الفضاء فى العادة، يحتاجون إلى وقت لكى تتأقلم أجسادهم مجدداً مع جاذبية الأرض، بعد الأيام التى يقضونها فى مجال منعدم الجاذبية، لذلك لن يكون المنصورى قادراً على الوقوف مباشرة، بل التعود تدريجياً على ذلك، فى ظل إخضاعه إلى فحوصات طبية عاجلة تتعلق بالدورة الدموية والعامود الفقرى والدماغ وأمور أخرى ضرورية.

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هزاع المنصورى يصل الى الارض

و سينتقل المنصورى عبر طائرة مروحية إلى مطار «كاراغاندي» فى كازاخستان، حيث تنظم مراسم الاحتفال ومؤتمر صحافي.



الفريق بالكامل بعد وصوله الى الارض

وقال المنصورى، بأن أول اتصال هاتفى سيقوم به، بعد الهبوط، سيكون مع والدته، وقال بتأثر: «سأقول لها: لقد تمت المهمة بنجاح كبير وقد تمكنت من رفع اسم الإمارات عالياً وتحقيق الحلم».



أحد اعضاء فريق هزاع المنصورى

وبعد الاتصال سيسافر رائد الفضاء الإماراتى إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث سيخضع هناك إلى فحوصات طبية متخصصة، بحضور فريق من الخبراء من بينهم «طبيبة الفضاء الإماراتية» الدكتورة حنان السويدي.



هزاع لدى وصوله إلى الأرض

وسيمضى المنصورى بضعة أيام فى موسكو، تتخللها لقاءات وتقارير عن رحلته، قبل عودته غانماً إلى أرض الإمارات.