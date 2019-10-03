شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يقتل إرهابيا ويعثر على مخبأ للأسلحة فى ولاية أدرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الجيش الوطنى الشعبى، اليوم الخميس، على إرهابى، بجبل عمرونة، بلدية جمعة أولاد الشيخ، ولاية عين الدفلى، وحسب بيان وزارة الدفاع الوطنى، فقد مكنت العملية من استرجاع رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، بحسب جريدة النهار الجزائرية.

من جانب آخر، كشفت الجيش الجزائرى مخبأ للأسلحة والذخيرة بالناحية العسكرية الثالثة، ولاية أدرار، كما تم توقيف عنصرى دعم للجماعات الإرهابية بكل من المسيلة وتيسمسيلت.