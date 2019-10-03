شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بالإمارات يتقبل التعازى فى وفاة "سهيل الكتبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقبل نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية التعازى اليوم - فى قصر المشرف - من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين لدى الدولة وجموع المعزين بوفاة سهيل بن مبارك الكتبي، بحسب "وام".

كما تقبل التعازى نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ وأبناء الفقيد مبارك وغانم ومحمد، وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم فى وفاة سهيل بن مبارك الكتبى .. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.