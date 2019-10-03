شكرا لقرائتكم خبر عن نائب جزائرى يطالب بتطوير المطار الجديد: "خالى من المقاعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب الجالية الجزائرية، نور الدين بلمداح، إنّ الجزائر تملك أغرب مطار فى العالم، وأوضح، بلمداح، لجريدة النهار الجزائرية، أن قاعة تسجيل الذهاب فى المطار الجديد تخلو من الكراسي.

ووجه النائب لوزير النقل كلام شديد اللهجة، قائلا ” ربما لم تلاحضوا ذلك كون معاليكم تسافرون عبر القاعة الشرفية”.

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وأضاف بلمداح، أن المسافرين المنهكين وكبار السن يفترشون البلاط، أو يدفعون أموال للجلوس بالمقاهي.

وطالب النائب، من وزير النقل، بإسداء تعليمات لتوفير الكراسى فى أقرب وقت وانقاذ مطار الجزائر من دخوله فى موسوعة أغرب المطارات.