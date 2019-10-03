شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر إعلامية تونسية: الرئيس المؤقت يحذر من خطورة مشهد الانتخابات الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى محمد الناصر رئيس الجمهورية التونسى، خلال الساعات القادمة كلمة إلى الشعب التونسى، وصفها مراسل صحيفة الشروق التونسية، بالهامة جدا والحاسمة بخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها .

ووفقًا للجريدة، فإن الناصر سيحمل كل طرف مسؤولياته بخصوص الأجواء التى تسود العملية الانتخابية برمتها والتحذير من خطورة تداعيات تواصل هذا المشهد فى وضعه الحالى.

وكان رئيس الجمهورية التونسى محمد الناصر، قد استقبل أمس نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لاستعراض آخر استعدادات الهيئة لتأمين حسن سير الانتخابات التشريعية المقررة ليوم الأحد 6 أكتوبر الجارى، حيث أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف الجهود لضمان مشاركة مكثفة للتونسيين والتونسيات فى هذا الاستحقاق الهام وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتأمين نجاح سير العملية الانتخابية.

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كما تناول اللقاء مستجدات مسار الانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها فى ضوء الإعلان الرسمى عن النتائج النهائية للدور الأول وموعد الدور الثانى، وجدّد رئيس الدولة بالمناسبة دعوته لإيجاد الحلول اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحّين.

ودعا رئيس الجمهورية محمد الناصر في هذا الإطار كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيس الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحري، للتباحث مساء اليوم الأربعاء حول مستجدات العملية الانتخابية والسبل الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لحماية المسار الديمقراطي في بلادنا من المخاطر المحدقة به وضمان عدم المس من مصداقية العملية الانتخابية، نظرًا لما سيمثّله ذلك من ضرب لأسس تجربتنا الديمقراطية الفتيّة.