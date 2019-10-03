شكرا لقرائتكم خبر عن رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى يصل للأرض بعد قضاء 8 أيام بمحطة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل هزاع المنصورى أول رائد فضاء إماراتى، الى الأرض و ذلك عقب قضاء 8 أيام على محطة الفضاء الدولية.



المركبة الفضائية تصل الى الارض

وكان هزاع المنصورى، انطلق إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع الماضى على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 15"، فى لحظة تاريخية، وبعد قضاء ثمانية أيام على متن المحطة، يعود المنصورى إلى الأرض، اليوم، بعد مشاركته فى العديد من التجارب العلمية (16 تجربة)، والتقاطه العديد من الصور الجوية للأرض، ومقاطع الفيديو.





هزاع المنصورى قبل النزول إلى الأرض

Advertisements

وغادر المنصورى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 12"، التى ستتوجه إلى الأرض عند 11:35 صباحاً، هذا ومن المتوقع أن تهبط المركبة فى كازاخستان عند 2:59 مساء بتوقيت الإمارات.

هزاع المنصورى اول رائد فضاء إماراتى

وسيعود المنصورى إلى الأرض، رفقة رائد الفضاء الأميركى "نيك هايج" ورائد الفضاء الروسى "أليكسى أوشينين"، وستهبط مركبتهم فى كازاخستان.

وتتكون مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 12" من 3 أجزاء هى "الوحدة المدارية" و"وحدة الالتحام" و«وحدة الهبوط» وأثناء عودتها إلى الأرض تنفصل الأولى والثانية، وتحترقان فى الجو، لتبقى الأخيرة التى تحمل رواد الفضاء.