شرطة أبوظبى تحتفل باليوم العالمى للمسنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت شرطة أبوظبى مع كبار السن من السياح باليوم العالمى للمسنين، وذلك ضمن مبادرة نظمها قسم الشرطة السياحية فى مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي.

وقال العميد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية إن المبادرة تأتى ضمن استراتيجية شرطة أبوظبى لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، ومواكبة المناسبات العالمية بأنشطة وبرامج تحقق الغايات النبيلة والسعيدة للمستهدفين.

وأكد حرص شرطة أبوظبى على التفاعل مع كافة فئات المجتمع وتثمين جهودهم، لا سيما فئة كبار السن ممن كان لهم الدور الكبير والأثر المميز فى تربية الأجيال وتنشئتهم التنشئة الصحيحة.

وقال الرائد راشد محمد المهيري، رئيس قسم الشرطة السياحية فى المديرية أن شرطة أبوظبى تحرص على تعزيز قيم الوفاء لكبار السن، مشيرا إلى التواصل مع كبار السن من السياح ببرامج وأنشطة إنسانية هادفة تنشر البهجة والسعادة فى نفوسهم موضحا ان المبادرة تضمنت توزيع هدايا رمزية وباقات من الورود على السياح.

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كما زار وفد من إدارة المراسم والعلاقات العامة فى شرطة أبوظبى مستشفى العين، ضمن احتفالات شرطة أبوظبى باليوم الدولى للمسنين، والذى يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، تقديرا منها لما قدمته هذه الفئة من خدمات وإنجازات فى بناء الدولة وتربية الأجيال وعرفانا بجميلهم.

وقدم الملازم أحمد سعيد الظاهري، مدير فرع التعليم والتدريب بموسيقى الشرطة، وفرقة موسيقى الشرطة، باقات الورد وهدايا عينية للمسنين إلى جانب عزف مقطوعات موسيقية شعبية الشعبية من تراث الإمارات، مما أدخل الفرحة على المسنين.

وأشادت شرطة أبوظبى باهتمام القيادة الرشيدة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، منطلقين من مبادئ أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".