الأمن العراقي يغلق الطرق الرئيسية بين أحياء بغداد لتثبيت حظر التجوال

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365



- القوات الأمنية تمنع فريق الخليج 365 من الوصول الى ساحة التحرير

- قطعت الطرق بشكل تام بين مناطق الثعالبة وبوب الشام وسيطرة الشعب في العاصمة

أغلق الأمن العراقي، الطرق الرئيسية بين الأحياء في العاصمة بغداد، في محاولة منه لتثبيت قرار حظر التجوال، الذي بدأ سريانه اليوم الخميس.

ومنعت القوات الأمنية فريق الخليج 365 من الوصول الى ساحة التحرير لتغطية الاحتجاجات التي يحاول المتظاهرون مواصلتها، رغم قرار حظر التجوال.

وأفاد مراسل الخليج 365، أنه في الوقت الذي رفض فيه المحتجون في مناطق ببغداد الاستجابة لحظر التجول، قامت قوات الأمن بغلق الطرق الرئيسية بين أحياء العاصمة بالآليات.

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وأضاف، أن "القوات الأمنية قطعت الطرق بشكل تام بين مناطق الثعالبة وبوب الشام وسيطرة الشعب في بغداد".

وتستمر الاحتجاجات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وبشكل محدود، مع كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية بسبب منع التجوال.

وفرضت قوات الأمن العراقية، فجر الخميس، حظرًا شاملًا للتجوال في عموم العاصمة، تطبيقًا لقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في مسعى لاحتواء موجة الاحتجاجات التي انطلقت الثلاثاء الماضي.

وقتل 19 متظاهرًا، بينهم عناصر أمن، وجرح واعتقل المئات منذ الثلاثاء، فيما تم اقتحام وإضرام النيران في مباني المحافظات ومؤسسات حكومية ومقار للأحزاب في ذي قار وميسان والنجف.

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