عاهل الأردن يشارك في منتدى "فالداي" للحوار بسوتشي الروسية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
توجه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، إلى روسيا، للمشاركة في منتدى دولي للحوار، في مدينة سوتشي.
وخلال الزيارة، يبحث الملك الأردني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتطورات الإقليمية الراهنة.
جاء ذلك وفق ما أعلنه الديوان الملكي الأردني، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه.
وحسب المصدر ذاته، يشارك ملك الأردن، خلال الزيارة التي لم تحدد مدتها في أعمال منتدى "فالداي" للحوار، الذي يعقد في مدينة سوتشي بمشاركة بوتين وعدد من رؤساء الدول، حيث يلقي كلمة في الجلسة الرئيسية للمنتدى.
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