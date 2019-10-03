إيران تغلق منفذين حدوديين مع العراق

طهران / محمد قوشون / الخليج 365
أغلقت إيران معبري خسروي بمحافظة "كرمانشاه"، وجذابة في "خوزستان" الحدوديين، بسبب تطور الأوضاع الأمنية في العراق.
وفي بيان صادر عنه، الخميس، قال قائد حرس الحدود الإيرانية، قاسم رضائي، إنه تم إغلاق منفذي "خسروي" و"جذابة" الحدوديين مع العراق اعتبارا من ليلة الأربعاء/الخميس أمس، بسبب الأحداث التي تشهدها بغداد ومدن أخرى.
وأوضح رضائي، أنه سيجري إعادة فتح المعبرين، بعد توقف الأحداث في العراق وتوفر الأمن للمنافذ الحدودية.
وفرضت قوات الأمن العراقية، فجر الخميس، حظرا شاملا للتجوال في عموم العاصمة، تطبيقا لقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في مسعى لاحتواء موجة الاحتجاجات التي انطلقت الثلاثاء الماضي.
وقتل 12 متظاهرا، وجرح واعتقل المئات منذ الثلاثاء، فيما تم اقتحام وإضرام النيران في مبانٍ ومؤسسات حكومية ومقار للأحزاب في ذي قار وميسان والنجف.
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