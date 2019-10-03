وزير يمني يدعو لإنقاذ 60 شخصًا تعطل قاربهم قبالة المهرة

اليمن/ الخليج 365

دعا وزير يمني، الخميس، إلى إنقاذ 60 شخصًا على متن قاربهم الذي تعطل قبالة سواحل محافظة المهرة، شرقي البلاد.

جاء ذلك في تدوينة لوزير الثروة السمكية، فهد كفاين، نشرها عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وقال كفاين إن" هناك بلاغًا من قوات التحالف الدولي، يفيد بعثور سفينة حربية باكستانية على قارب نقل يمني عاطل على بعد ١٠٠ ميل بحري قبالة منطقة رأس فرتك بمحافظة المهرة أمس الأربعاء".

وأضاف أنه" على متن القارب 60 شخصًا بينهم 11 امرأة و6 أطفال".

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ولفت الوزير اليمني إلى أن "السفينة الباكستانية العاملة ضمن قوات الواجب 151، قدمت مساعدة في الغذاء والعلاج للركاب، إلا أن القارب لا يزال في مكانه، وبحاجة ماسة إلى التدخل العاجل والإنقاذ".

وناشد السفن المجاورة تقديم المساعدة العاجلة، مشددًا على أنه يجري التواصل حاليا مع قوات التحالف والبحرية اليمنية بهدف الإنقاذ، من دون التطرق لتفاصيل أخرى.

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