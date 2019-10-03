غريفيث يلتقي وفداً حوثياً في مسقط

اليمن/ عبدالله أحمد / الخليج 365

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت، مساء الأربعاء، وفداً من جماعة الحوثي في العاصمة العمانية مسقط.

وغادر غريفيث، الأربعاء، العاصمة صنعاء، بعد يوم واحد من وصوله ولقائه بزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وقال الناطق باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، في تغريدة له على "تويتر"، "التقينا مساء يومنا هذا (الأربعاء) في مسقط بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث".

وأكد عبد السلام، أن اللقاء هدف لمناقشة آخر المستجدات على الصعيد السياسي والإنساني والاقتصادي والفرص المواتية لوقف ما وصفه بـ"العدوان"، و"إنهاء الحصار".

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فيما يكثف المبعوث الخاص إلى اليمن جولاته في المنطقة ولقائه مع مختلف الأطراف، لبحث سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

ومساء الثلاثاء، التقى المبعوث الدولي إلى اليمن، برئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطة الحوثيين مهدي المشاط، الذي قال إن جماعته "اضطرت إلى تأجيل العديد من الضربات الاستراتيجية على السعودية، في سبيل تحقيق السلام".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.