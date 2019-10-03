وفاة أب وأم و4 من أبنائهم بحادث مروع بظلم

صحيفة الخليج الالكترونية توفي 6 أشخاص من عائلة واحدة ومن بينهم الأب والأم , فيما أصيب ثلاثة آخرون من العائلة , إثر حادث إنقلاب مركبتهم صباح اليوم بطريق ظلم باتجاه عفيف.

وقد باشر فرق الهلال الأحمر وأمن الطرق الحادث , حيث تم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر لمستشفى ظلم العام لتلقي العلاج. انشر الخبر :

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