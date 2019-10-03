وظائف شاغرة بشركة موبايلي

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت شركة موبايلي للاتصالات، عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس؛ للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: « مشرف النقل والبنية التحتية للأنظمة والشبكات (الرياض)، أخصائي تنفيذ النقل والشبكات (الخبر) » .

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا ومستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2019م، إذ يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا .