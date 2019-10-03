مقتل 11 في احتجاجات خلال الليل بجنوب العراق

الخليج - رويترز قالت مصادر من الشرطة ومصادر طبية إن 11 شخصا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق. وأضافت المصادر أن سبعة محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بينما لقى أربعة مصرعهم في مدينة العمارة. انشر الخبر :

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