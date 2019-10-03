مباحثات سورية أردنية في دمشق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

وناقش الجانبان عددا من المسائل العالقة والعقبات في وجه التعاون التجاري والاقتصادي والنقل ودور برلمانيي البلدين في تذليلها، وأكدا في هذا السياق على دور اللجنة في الإسهام بتطوير العلاقات بين البلدين على الصعيد البرلماني والاقتصادي، كما نقلت وكالة "سانا".
وأكد العبابنة حرص بلاده على التواصل والتعاون مع الحكومة السورية والارتقاء بالعلاقات بين البرلمانيين في البلدين الشقيقين وتذليل كل العقبات التي تقف أمام تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وغيرها مشيرا إلى أن تاريخ علاقات الأخوة والجوار بين الشعبين لا يمكن أن تغيره أي ضغوط أو ظروف.
ومن ناحيته أكد رئيس لجنة الأخوة السورية الأردنية نايف طالب الحريري تطلع البرلمانيين في كل من سوريا والأردن لتوثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي شهدت في الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا بعد فتح معبر نصيب – جابر الحدودي منذ إعادة الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
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