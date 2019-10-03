أين يمكن للطلاب السوريين دراسة اختصاص النفط والغاز في روسيا

يزداد اهتمام الطلاب السوريين بمتابعة تحصيلهم العلمي في الجامعات الروسية وبخاصة فيما يتعلق بقطاع الغاز والنفط، بحسب ما صرح به فاديم زايتشيكوف، رئيس ممثلية "روس سترودنيتشيستفو" في لبنان.

وحول ما يمكن أن تقدمه الجامعات الروسية وإمكانية وجود برامج خاصة للطلاب السوريين والعمل مع الخبراء، تحدث السكرتير التنفيذي للجنة قبول الطلاب في جامعة "غوبكين" للنفط والغاز، فيكتور غريغوريفيتش،

قائلا: "يدرس في هذه الجامعة طلاب من حوالي 70 بلدا يتوزعون ما بين المرحلة الجامعية والدراسات العليا، وبالنسبة لطلاب الشرق الأوسط فأكثر الفروع التي يرغبون بدراستها تتوزع بين الجيولوجيا التطبيقية، تكنولوجيا الاستكشاف الجيولوجي والبيئة، والتي تضم العديد من الفروع المتعلقة بتطوير آبار النفط وحقول الغاز والنقل وبناء وإصلاح خطوط الانابيب وغيرها، بالإضافة للمعدات الهندسية ومنشآت النفط والغاز البحرية".

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وتابع قائلا: "قبل بدء الدراسة تجري دورة تحضيرية لمدة سنة باللغة الروسية، في الوقت الذي يتم فيه التركيز على عدد من المواد الدراسية، كالكيمياء والرياضيات والفيزياء، ليجتازوا بعدها فحوصات القبول، وغالبا ما تدفع الشركات التي أرسلتهم مصاريفهم أو أسرهم، ويجري التدريب المهني باللغة الروسية".

كما تحدثت مديرة معهد تطوير التعليم بالمدرسة العليا للاقتصاد، إيرينا أبانكينا، عن الدراسة في هذا المجال، قائلة: "لا يتم التدريس باللغة الإنجليزية في جامعاتنا في هذا المجال سوى في مرحلة الماجستير، كما تحتاج الدراسة لبدء التعليم المهني دراسة اللغة الروسية".

وأضافت: "يوجد في جامعتنا مركز جيد لتعليم اللغة الروسية، بالإضافة لمراكز منتشرة في أوفا ونوفوسيبيرسك وتومين ويكاتيرنبورغ".