انتهاء اجتماع نتنياهو مع ليبرمان لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة دون نتائج

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القدس – سبوتنيك. وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بـ "انتهاء اجتماع بين نتنياهو وليبرمان في إطار المشاورات لتشكيل حكومة إسرائيلية دون نتائج".
ونقلت القناة تصريحات لنتنياهو قال فيها: "لقد اقترحنا على ليبرمان الانضمام إلى حكومة وحدة في أسرع وقت ممكن".
© REUTERS / POOL
وقال حزب "أزرق أبيض" في بيان له: "حسب اقتضاء الحاجة والضرورة سيقام اجتماع خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل".
وعقد نتنياهو مع قادة أحزاب اليمين، يوم أمس الأربعاء، لاطلاعهم على تعثر المفاوضات مع تحالف "أزرق أبيض". وقال قادة أحزاب اليمين إن "الكتلة التي شكلتها تلك الأحزاب لخوض أي مفاوضات ائتلافية بشكل موحد لا تزال متماسكة".
وأعلن ليبرمان، يوم أمس الأربعاء، إنه "في حال لم يتم إحراز تقدم كبير حتى يوم عيد الغفران (10 تشرين الأول/أكتوبر) بين حزبي الليكود وأزرق أبيض، فإن حزب يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا). سيقدم عرضه الخاص للحزبين".
وقال ليبرمان في اجتماع له مع أعضاء حزبه: "يبدو أنه حتى لو تم إجراء انتخابات جديدة، فلن يطرأ أي تغيير على الخارطة السياسية وتوزيع البرلمان، لذلك يجب أن نتوصل إلى حل حكيم، ووضع جميع الاعتبارات الشخصية جانبًا".
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