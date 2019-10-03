دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة نظرة على سماعة مايكروسوفت الجديدة Surface Earbuds

مايكروسوفت كشفت عن سماعة لاسلكية جديدة أسمتها Surface Earbuds تأتي بتصميم مختلف قليلًا عن سماعات السوق ومزايا مهمة للمستخدمين.

لم تترك مايكروسوفت مكانًا تستطيع الدخول فيه سوق الأجهزة الذكية في الوقت الحالي، إلا وقررت الوصول إليه في مؤتمرها السنوي بالأمس والخاص بالكشف عن أجهزة سيرفس. حيث أعلنت الشركة عن حاسبها اللوحي Surface Laptop 3، وجهازها الخفيف Surface Pro 7، ثم الجهاز المتحول والذي يجمع بين الجهاز السابق والأجهزة اللوحية Surface Pro X، وبعدها كشفت عن جهاز Surface Neo ذو الشاشة المزدوجة بنظام ويندوز، لكنها لم تكتفي بذلك وأعلنت عن جهاز Surface Duo بنظام أندرويد أشبه بهاتف مع شاشة مزدوجة.

وبطبيعة الحال، كان من بين الأجهزة التي أعلنت عنها بالأمس، سماعة Surface Earbuds التي تتوافق مع أي نظام تشغيل.

وتحوي هذه السماعة بطارية تدوم حتى 24 ساعة وفقًا لما قالته الشركة، بالإضافة إلى ميكروفونين منفصلين مدمجان فيها بالداخل.

كما تدعم السماعة اللاسلكية الجديدة خصائص النقر والسحب باللمس للتحكم في الصوت وتغيير الإعدادات وإجابة المكالمات، وغيرها من الأمور.

لكن الشيء الأكثر تميرًا في هذه السماعة بعيدًا عن جودة الصوت الذي تقدمه، هو قدرتها على الترجمة بين 60 لغة مختلفة بشكل فوري، ما يعني أنها ستكون خيارًا مميزًا للكثير من الناس خاصة محبي السفر إلى دول فيها ثقافات ولغات مختلفة.

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وتوفر سماعة مايكروسوفت Surface Earbuds القدرة على الربط مع حزمة Office 365 والتحكم في مختلف برامجها على الجهاز لاسلكيًا، لا سيما عند القيام بعروض أو شروحات.

وبالحديث عن السعر، فهي ستأتي مقابل 249$ خلال الفترة القادمة.

المصدر:

التدوينة نظرة على سماعة مايكروسوفت الجديدة Surface Earbuds ظهرت أولاً على عالم التقنية.