دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إنستجرام تختبر أخيرًا ميزة اختصارات التطبيق على أندرويد

© Tech World قدمت بواسطة إنستجرام تختبر أخيرًا ميزة اختصارات التطبيق على أندرويد

لأوّل مرة رأينا فيها الدعم لميزة اختصارات التطبيق على أندرويد، كان في آواخر عام 2016، وتحديدًا مع إطلاق إصدار أندرويد 7.1.

واعتمادًا على العادات التي لديك، فإمّا أن تكون هذه الميزة من أهم الأشياء من على شاشتك الرئيسية، أو أنك تستخدمها من حين لآخر، أو أنت لا تستخدمها أبدًا.

في حالة كانت عادتك الأولى، فإن هذه الميزة ستُمكِنُكَ من الوصول السريع لتطبيقاتك والأهم من ذلك الوصول إلى الأدوات الرئيسية للتطبيق بسرعة.

مما تجعلك دقيق في التنقل وبدون الحاجة لتصفّح درج التطبيقات أو تصفّح التطبيق نفسه وما شابه.

في سياق آخر، هناك الكثير من التطبيقات الشعبية القادمة بالدعم لهذه الميزة، تطبيق إنستجرام ليس واحد منهم.

ولكن سيكون هذا من الماضي، حيث في نسخة اختبار محدودة لإنستجرام، بدأت هذه الميزة بالظهور لبعض مستخدمي أندرويد.

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بالمقابل، أضافت إنستجرام دعمًا مكافئ في تطبيقها على iOS وتحديدًا وقت الكشف عن خاصية Touch 3D على iPhone 6S في عام 2015، ويبدو أنه حان الوقت لتطبيقها من على أندرويد.

وتمامًا كما هو الحال مع الاختصارات الموجود في iOS، سيكون بإمكان المستخدم الاستفادة من عدّة اختصارات وهي:

الرسائل المباشرة.

عرض النشاط.

نشر منشور.

فتح الكاميرا.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، هذا الدعم ما هو إلّا محض اختبار ومحدود لتطبيق إنستجرام في أندرويد، وبكل تأكيد سنراه متاح وقريبًا لجميع المستخدمين.

ومع هذا الدعم المُنتظر، فربما يكون الوقت المناسب لقيام فيسبوك بإضافة هذه الميزات لتطبيقها الرئيسي وماسنجرها.

المصدر

التدوينة إنستجرام تختبر أخيرًا ميزة اختصارات التطبيق على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.